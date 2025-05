Bergomi risponde alle critiche: “Impossibile restare distaccati. Lo feci anche con la Juve”

Sugli altri episodi da moviola crede che il suo commento sia stato equilibrato? "Guardi, sul rigore che porta al 2-0 all'inizio avevamo detto che non c'era, poi solo in un replay si vede che Cubarsì non prende il pallone ma il piede di Lautaro. Sul rigore dato e poi tolto al Barcellona invece ho detto che c'era, ma che andava verificato se il fallo era dentro e fuori area. A Flick ho 'tirato le orecchie' dopo il gol di Acerbi perché chiedevano un fallo di Dumfries che non c'era assolutamente. La verità è un'altra. Che faccio questo lavoro da una vita e che ho sempre cercato di essere professionale e rispettoso di tutti. Se ci sono in campo due italiane sono imparziale, altrimenti ci sta farsi trascinare anche dalle emozioni. Da casa è impossibile cogliere l'elettricità che può attraversare uno stadio in certe partite. E credo che ci stia trasmetterlo ai telespettatori".