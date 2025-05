Pulisic “vittima” di Maignan: la parata che fa sorridere (entrambi)

Pulisic rischia l'autogol, Maignan si supera: un gesto tecnico che vale una vittoria

L'episodio chiave, che ha fatto sobbalzare i cuori dei tifosi presenti allo stadio e di quelli collegati da casa, si è verificato in una fase delicata del match, con il risultato ancora bloccato sullo 0-0. Un batti e ribatti in area ha visto Pulisic, nel tentativo di sventare una minaccia avversaria, deviare la sfera con una traiettoria velenosa verso la propria porta. Un autogol che avrebbe potuto incanalare la partita su binari pericolosi, ma a sbarrare la strada al disastro ci ha pensato un Maignan in versione supereroe. Con un riflesso felino e una reattività impressionante, il portiere francese si è disteso in volo, deviando la palla con la punta delle dita e salvando il Milan da una potenziale autorete.