Milan, Leao ‘apriscatole’ per la finale? Il pensiero di Conceicao

Si prese la punizione del gol di Theo Hernández , aveva lanciato il terzino francese per la rete di Christian Pulisic e, infine, servito a Tammy Abraham il pallone per la vittoria del trofeo. Due fotografie di questo 2025 . Due partite, due super prestazioni di Leao per arrivare a una semplice conclusione: se il Milan vorrà vincere la Coppa Italia tra una settimana a Roma contro il Bologna , avrà bisogno del miglior Leao.

I migliori successi del Milan passano dai piedi del suo numero 10

I successi del Milan, negli ultimi anni, passano quasi sempre dai piedi del suo numero 10. Lo Scudetto 2022 fu vinto anche perché Leao, nelle ultime giornate di campionato, tra gol e assist entrò in modalità 'distruttore'. Ora, per 'Tuttosport', c'è bisogno che arrivi a Milan-Bologna di mercoledì prossimo, finale del trofeo nazionale, in grande forma e spolvero. Salterà per squalifica la sfida contro i felsinei in campionato; poi, però, dovrà contribuire a superarli nel secondo confronto ravvicinato in pochi giorni. Quello più importante.