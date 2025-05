Orsolini: “Milan-Bologna, saranno giorni infuocati. Se dovessi scegliere …”

Riccardo Orsolini , attaccante del Bologna e obiettivo di calciomercato del Milan per l'estate, ha parlato a 'Sky Sport' del doppio confronto contro i rossoneri tra Serie A ( venerdì 9 maggio , alle ore 20:45 , a 'San Siro') e finale di Coppa Italia ( mercoledì 14 maggio , alle ore 21:00 , allo stadio 'Olimpico' di Roma ). Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

Sulla doppia sfida contro il Milan da 'tutto o niente': “Mamma mia, sì …. Saranno giorni infuocati perché preparare la doppia sfida contro la stessa squadra non sarà facile, né per noi né per loro. Al di là delle strategie, bisognerà cercare di essere più concentrati e lucidi possibili nel cercare di portare a casa entrambe le sfide. Sicuramente sulla carta sono loro i favoriti, però è chiaro che noi stiamo bene, vogliamo giocare e siamo forti”.