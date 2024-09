Sui i suoi canali social, il Milan augura buon compleanno a Shevchenko

Andriy Shevchenko , nato il 29 settembre 1976 a Dvirkivščyna, vicino a Kiev, in Ucraina, celebra oggi il suo 48º compleanno. L'ex attaccante del Milan , che ha vestito la maglia rossonera per otto stagioni dal 1999 al 2006 e nuovamente nella stagione 2008-2009, ha ricevuto gli auguri del club attraverso i suoi canali social ufficiali.

La carriera nel Milan

Shevchenko ha legato il suo nome al Milan in maniera indissolubile, nonostante nella sua brillante carriera abbia giocato anche con la Dinamo Kiev in patria e il Chelsea in Premier League. Con i rossoneri ha realizzato 175 gol in 322 presenze tra Serie A, Champions League, Europa League e coppe nazionali, diventando il secondo miglior marcatore nella storia del club. Durante la sua esperienza al Milan, l'ex attaccante ucraino ha vinto 5 trofei: 2 Champions League, uno Scudetto, una Supercoppa Europea, una Coppa Italia e una Supercoppa Italiana.