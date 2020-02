Verso Milan-Juventus, probabili formazioni: Leao o Rebic con Ibrahimovic

NEWS MILAN – Giovedì sera, a ‘San Siro‘, si disputerà Milan-Juventus, semifinale di andata di Coppa Italia. Stefano Pioli, tecnico rossonero, testerà questo pomeriggio a Milanello le condizioni di Zlatan Ibrahimovic, attaccante svedese, che, secondo quanto riferito oggi da ‘Sport Mediaset‘, ha dimostrato qualche segno di affaticamento nel finale del derby.

La partita di TIM Cup sarà importante per capire il livello dei rossoneri. Per quanto riguarda le probabili formazioni di giovedì sera, scalpita Rafael Leao per tornare titolare, ma il tecnico Pioli dovrà prima capire se ci sarà spazio per l’attaccante portoghese, al posto del croato Ante Rebic, nel 4-2-3-1, o se tornare al 4-4-2 con Leao (o Rebic) al fianco dell’intoccabile Ibrahimovic.

Intanto, oggi, Theo Hernández, terzino sinistro rossonero, che sarà sicuramente in campo in occasione di Milan-Juventus nonostante sia diffidato, ha risposto su ‘Twitter‘ alle domande di alcuni sostenitori milanisti: per le sue parole, continua a leggere >>>

