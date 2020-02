Verso Milan-Juventus, Ibrahimovic incoraggia i compagni a Milanello

NEWS MILAN – Come viene riportato dalla Gazzetta dello Sport, la squadra rossonera ha ripreso a lavorare nella giornata di ieri a Milanello dopo la brutta sconfitta nel derby.

Come facilmente immaginabile, l’umore non era dei migliori, ma ci ha pensato Zlatan Ibrahimovic a rincuorare i suoi compagni in vista della partita di Coppa Italia contro la Juventus. La strada è quella giusta, considerando l’ottimo calcio espresso nei primi 45 minuti contro l’Inter, e dunque Ibrahimovic ha chiesto di non mollare e di insistere anche contro i bianconeri. Intanto Maldini e Boban pensano al suo futuro, continua a leggere >>>

