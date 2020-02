Theo Hernández risponde ai tifosi: “Milan come il Real Madrid. Su Maldini …”

NEWS MILAN – Theo Hernández, terzino sinistro rossonero classe 1997, ha risposto ad alcuni sostenitori del Milan che gli hanno rivolto delle domande su ‘Twitter‘. Ecco alcuni spunti interessanti scaturiti dal ‘Q & A‘ di Theo Hernández con i tifosi del Diavolo.

Alla domanda sulle differenze tra Liga e Serie A, e tra Real Madrid e Milan, Theo Hernández ha replicato: “La Liga e la Serie A sono campionati molto diversi, ma c’è tanta competitività e intensità, il livello è alto. Il Milan e il Real sono i due club più grandi, i re della Champions League. Per me è il massimo aver indossato queste due maglie”.

Alla domanda, invece, relativa su quale gol ha festeggiato con maggior ardore, urlando di più, Theo Hernández ha risposto: “Essendo un terzino sinistro urlo per ogni gol che faccio”.

Quindi, alla domanda su Paolo Maldini, Theo Hernández ha risposto orgoglioso: “Maldini mi ha scelto ma nessuna pressione, solo orgoglio e responsabilità. Paolo è uno specchio in cui guardare. Giocare sullo stesso campo in cui giocava lui è una grande motivazione per fare del mio meglio”.

Poi, alla domanda sulla possibilità che il Milan possa raggiungere presto la vetta d’Europa, Theo Hernández ha risposto: “Indubbiamente”.

Alla domanda, invece, se è meglio giocare divertendosi con meno soldi, o giocare senza troppo divertimento, ma con più soldi, Theo Hernández ha replicato: “Qui non gioca nel Milan con piacere, non conosce il calcio”.

Theo Hernández, in risposta ad una sostenitrice rossonera, ha anche sottolineato come i colori del Milan lo facciano innamorare!

In merito il suo preferito in mezzo al campo, Theo Hernández ha commentato: “Mi trovo a mio agio nel ruolo in cui gioco ora, ho la possibilità di andare in avanti. Giocherei in qualsiasi posizione per aiutare la mia squadra”.

Alla domanda, infine, sull'episodio che lo ha portato a scendere in campo con serietà e determinazione, Theo Hernández ha risposto: "Questa maglia richiede la più grande serietà e determinazione sempre".

