Pagelle Sassuolo-Milan, i voti della Gazzetta: Kessié, giallo doloroso

Sassuolo-Milan 1-2, le pagelle de ‘La Gazzetta dello Sport’

PAGELLE SASSUOLO-MILAN – Vittoria, 1-2, del Milan al ‘Mapei Stadium‘ contro il Sassuolo. Tre punti che consentono al Diavolo di mantenere il primo posto nella classifica di Serie A, con un punto di vantaggio sull’Inter. Vediamo, dunque, voti e giudizi dei calciatori rossoneri nelle pagelle stilate da ‘La Gazzetta dello Sport‘ oggi in edicola.

Pagelle Sassuolo-Milan, il migliore in campo

Hakan Çalhanoğlu, voto 7,5: “A lui o a Theo la palma? Premiamo lui per la ricchezza tecnico-tattica ed atletica. Parte a sinistra, finisce a destra, passando per il centro. Assist a Leão, crea e copre: leader”.

Pagelle Sassuolo-Milan, il giudizio sul mister

Stefano Pioli, voto 7,5: “Nasconde le assenze poderose e mette in campo un Milan che ringhia già al fischio d’inizio: il suo grande merito. Ma anche la gestione del sofferto finale non è banale. Ha svegliato Leão”.

Pagelle Sassuolo-Milan, vola super Theo

Theo Hernández, voto 7,5: “Si mangia il campo e manda in gol Saelemaekers. Nella ripresa, rialza il Milan schiacciato con progressioni impressionanti. Trasmette forza e coraggio. Come Ibra”.

Pagelle Sassuolo-Milan, gran partita dei rossoneri

Voto 7, dunque, per molti calciatori del Milan secondo la ‘rosea‘. Si parte da Pierre Kalulu: “Sicuro e pulito. Il fratello esperto del debuttante, legittimamente impacciato, visto contro Gervinho e Destro. Almeno un paio di chiusure decisive. Ha 20 anni”.

Si continua, poi, con Franck Kessié: “È il fratello maggiore che fa sempre la cosa più utile per gli altri, spinti a divertirsi in attacco. L’ammonizione che gli vieterà la Lazio fa male”. Avanti, dunque, con Alexis Saelemaekers: “Molto più del gol. Difficile dire se aiuti di più la squadra con o senza palla. Di sicuro, è tanta parte del suo equilibrio. In crescita anche sul piano tecnico”.

7, quindi, anche per Brahim Díaz (“Ricambia la fiducia di Pioli. Avvia l’azione del raddoppio, si alterna bene con Calha al centro del tridente, pressa il play Bourabia. Bella prova di maturità”) e Rafael Leão (“‘Ciondola’ in gol dopo pochi secondi: così a Pioli va benissimo. Al 9′ costruisce pure per il raddoppio di Çalhanoğlu, poi annullato. Cala, ma resta fino alla fine”).

Pagelle Sassuolo-Milan, certe Gigio e capitano

Voto 6,5, quindi, per Gianluigi ‘Gigio’ Donnarumma: “Gran parata su Bourabia ad un quarto d’ora dal termine che ha evitato al Milan un finale ancora più affannato. Ha urlato per sostenere la squadra in calo”. Come lui, capitan Alessio Romagnoli: “Due salvataggi provvidenziali, uno per tempo, lascia giù la punizione dell’1-2 e rischia uno dei suoi tipici rigori istintivi per contrasto azzardato”.

Pagelle Sassuolo-Milan, ecco le sufficienze

Voto 6, poi, per Davide Calabria, Sandro Tonali (“Brutta tegola l’infortunio, con il reparto in emergenza”), Rade Krunić e Samu Castillejo. Non giudicabile, invece, e quindi senza voto, la prestazione di Daniel Maldini, in campo soltanto per pochi minuti.

Pagelle Sassuolo-Milan, la nota dolente

Jens Petter Hauge, voto 5,5: "Si volta sulla punizione di Berardi e crea il buco fatale, con deviazione che spiazza Gigio. A questi livelli non è concessa la paura. Stavolta esce dalla panca un po' tenero. Ma è così giovane …".