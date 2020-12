Mercato Milan – Thauvin si allontana, Maldini cambia obiettivo / News

Mercato Milan, Thauvin si allontana: Maldini cambia obiettivo

Dopo un inizio di stagione formidabile, il Milan ha subìto una piccola flessione in campionato con i pareggi contro Parma e Genoa, due squadra assolutamente alla portata. Eppure i rossoneri, nonostante la solita bravura in zona gol, non sono riusciti a portare a casa entrambi i match a causa di alcune disattenzioni difensive fatali. Troppe le assenze: Zlatan Ibrahimovic ne avrà ancora per diverse settimane, Simon Kjaer dovrebbe ritornare dopo la sosta natalizia, mentre rimangono i dubbi sullo stato di salute di Ismael Bennacer. Giocatori troppo importanti per Stefano Pioli, che deve stringere i denti per provare a chiudere questo straordinario 2020 in testa alla classifica.

Anche perché il mercato di gennaio si avvicina sempre di più e le occasioni rimangono sempre dietro l’angolo. Una di queste è certamente rappresentata da Florian Thauvin, esterno d’attacco del Marsiglia in scadenza di contratto. Paolo Maldini non si è nascosto sull’interesse nei confronti del francese, indicato come un ottimo rinforzo a costo zero. Negli ultimi giorni però si registra un possibile cambio obiettivo per il direttore tecnico rossonero, al momento focalizzato ad un’altra ghiotta opportunità da non lasciarsi sfuggire.

Secondo quanto riferisce ‘le10sports’ Thauvin potrebbe allontanarsi perché il Milan si è buttato a capofitto su Alejandro Gomez. L’argentino, non convocato da Gian Piero Gasperini per Atalanta-Roma, è ormai certo di una partenza a gennaio. Insanabile la rottura con il mister nerazzurro dopo lo spiraglio di pace testimoniato dalla chiamata per la gara contro la Juventus. Il ‘Corriere dello Sport’ scrive di un Papu molto vicino ai colori rossoneri. Una pista che allontana qualsiasi altro giocatore offensivo dalle parti di Milanello per questa sessione invernale. Situazione in aggiornamento, il mercato di gennaio è vicino.

