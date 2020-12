Mercato Milan – Milenkovic, Maldini incontra l’agente: la strategia / News

Mercato Milan, assalto a Milenkovic

Un Natale dolce come non accadeva da tempo per il Milan. Stefano Pioli, dopo il match contro la Lazio, si è detto più che soddisfatto per gli obiettivi raggiunti in questa prima fase di stagione. Preliminari superati, sedicesimi di Europa League conquistati e primo posto in Serie A. Quasi impossibile fare meglio per una squadra che, dal post-lockdown in poi, ha fatto la voce grossa contro chiunque. Da questo momento in poi bisogna capire quali sono le ambizioni dei rossoneri, che ci stanno prendendo gusto ad occupare il posto d’onore della classifica.

Paolo Maldini, nelle interviste a cui si è sottoposto in questi mesi, non ha nascosto la voglia di voler puntare al massimo, anche verso l’impossibile. L’impossibile si chiama scudetto. E’ sotto gli occhi di tutti che ci siano diverse squadre più attrezzate del Milan lassù in alto, ma sognare non costa nulla. Per sognare però c’è bisogno di ritoccare una rosa che in alcuni momenti sembra avere qualche lacuna di troppo. La priorità della dirigenza, già esternata nel mercato estivo, è un difensore centrale. Tanti nomi sono stati fatti in questo senso, ma ce n’è uno che continua a circolare nell’ambiente: Nikola Milenkovic.

Il serbo è forse il profilo preferito da Stefano Pioli, che lo ha già allenatore ai tempi della Fiorentina. Un giocatore giovane (classe 1997), forte fisicamente e capace di giocare anche come terzino destro. Non ci sarebbe soltanto un normale interesse perché, secondo quanto riferisce 'Calciomercato.com', nei giorni scorsi Maldini e Massara hanno incontrato l'agente di Milenkovic, Fali Ramadani, con il quale è stato fatto il punto della situazione. La formula preferita dal Milan sarebbe quella di un prestito oneroso con obbligo di riscatto sui 25-30 milioni di euro. Rocco Commisso ne chiede almeno 35-40, ma il contratto in scadenza nel 2022 potrebbe cambiare decisamente le carte in tavola. Difficile che l'operazione si concretizzi per gennaio, molto più semplice trattare nel mese di giugno con una situazione contrattuale che permetterebbe di ragionare su numeri diversi da quelli attuali.