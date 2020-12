Sassuolo-Milan, Pioli: “Grande soddisfazione. Mercato? Se ci saranno opportunità..”

Sassuolo-Milan, le parole di Pioli a ‘Sky Sport’

SASSUOLO-MILAN ULTIME NEWS – Stefano Pioli, tecnico rossonero, ha parlato ai microfoni di ‘Sky Sport‘ al termine di Sassuolo-Milan, gara della 13^ giornata di Serie A. Ecco le dichiarazioni di Pioli.

Sul record di Leao per il gol più veloce: “Diciamo che abbiamo 4-5 situazioni da calcio d’avvio. Volevamo approcciare bene la partita, nelle ultime gare eravamo mancati in qualcosina. Bravi Calhanoglu e Leao”.

Sulla vittoria: “Io ripeto spesso alla squadra che ci sono momenti in cui le partite valgono un po’ di più. Non eravamo contenti dei pareggi, oggi pesava molto dal punto di vista mentale. Essere riusciti a vincere ci da grande soddisfazione”.

Vittoria nonostante le assenze: “Stanno ascoltando Maldini e Gazidis (ride, ndr). L’area tecnica sa che se ci saranno le opportunità di migliorare l’organico lo faremo. Il gruppo è compatto e unito, poi è difficile gestire così tante assenze. Chi viene chiamato in causa ha risposto molto bene. Ora ci manca l’ultima partita, mancherà anche Franck piuttosto”.

Un ennesimo segnale: “Il segnale lo diamo a noi stessi, al club che ci ha messo nelle migliori condizioni per lavorare, all’area tecnica che ha comprato giocatori giovani e di personalità e per una tifoseria che c’è sempre. C’è chi dice che la mancanza di pubblico ci ha aiutato a crescere e forse ha anche ragione, ma ora ci farebbero volare come ha detto Zlatan. Vogliamo dare loro delle soddisfazioni”.

Su Theo Hernandez: “Sta crescendo molto anche in fase difensiva, poi è chiaro che lui ci fa la differenza là davanti. Ma deve essere molto contento di quello che sta facendo, perché ha i mezzi per diventare davvero un top”.

Sul modo di giocare in campo oggi: “Inizialmente volevamo giocare senza centravanti per non dare punti di riferimento. Poi alla fine abbiamo deciso di accentrare Rafa. Le grandi squadre sanno adattarsi bene all’avversario. Mercato? Chi arriverà dovrà avere la stessa attitudine e predisposizione che abbiamo noi oggi. E non è facile”.

LE PAGELLE POST-PARTITA DEI CALCIATORI ROSSONERI >>>