Pagelle Milan-Manchester United, i voti di Tuttosport: Meïte flop

Le pagelle di Milan-Manchester United 0-1, gara di ritorno degli ottavi di finale di Europa League, secondo 'Tuttosport' oggi in edicola

Daniele Triolo

'Tuttosport' oggi in edicola ha pubblicato le pagelle di Milan-Manchester United 0-1, gara di ritorno degli ottavi di finale di Europa League decisa da un gol di Paul Pogba al 49'. Secondo il quotidiano torinese, migliore in campo, nella fila rossonere, è stato Fikayo Tomori.

Voto 6,5 per il centrale arrivato in prestito a gennaio dal Chelsea. "Al 21' del primo tempo la chiusura su James vale un gol. Ennesima, buona prestazione. Ricca di anticipi". Medesimo voto, 6,5, anche per il suo compagno di reparto, nel cuore della retroguardia rossonera, Simon Kjær: "Aiuta Kalulu su Rashford. Come al solito, dal suo lato è difficile sfondare".

Quindi sufficienza, voto 6, per il tecnico rossonero Stefano Pioli. "Senza cinque titolari, per oltre un'ora senza punte, era davvero difficile fare di più. Eppure, nei 180 minuti, il Milan avrebbe meritato il passaggio del turno". Gara sufficiente, secondo le pagelle di questo Milan-Manchester United, anche per Gianluigi 'Gigio' Donnarumma ("Sul gol è beffato dalla traiettoria di Pogba"), Pierre Kalulu ("La personalità non gli manca"), Theo Hernández ("Quando accelera crea rogne. Peccato manchi il colpo finale").

Ma voto 6 anche per la prestazione di Alexis Saelemaekers ("Dai suoi piedi le azioni più pericolose del primo tempo"), e, soprattutto, il rientrante Zlatan Ibrahimović: "Al primo pallone giocabile - cross di Çalhanoğlu -, sfiora subito il gol di testa". Si inizia con le note dolenti. Voto 5,5, quindi, per Diogo Dalot, Franck Kessié ("Parte lento, poi piano piano ingrana. Ma non è devastante come nel recente passato"), Hakan Çalhanoğlu ("Un passo in avanti a livello di condizione, ma non riesce ad incidere nei momenti chiave").

Voto 5, infine, a più di qualche protagonista rossonero in queste pagelle di Milan-Manchester United. Bocciati Brahim Díaz ("Non incide"), Samu Castillejo ("Fuori ruolo") e Rade Krunić ("Non sempre sceglie la soluzione migliore"). Peggiore in campo, però, è stato Soualiho Meïte: "Nella prima frazione meglio lui di Kessié per intensità e partecipazione. Peccato, però, che rovini tutto ad inizio ripresa, quando non riesce a spazzare via il pallone che Pogba poi spedisce in porta. Da lì sbaglia molto".