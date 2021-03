CORRIERE DELLO SPORT – La prima pagina di oggi, 19 marzo 2021

La prima pagina del Corriere dello Sport in edicola oggi, venerdì 19 marzo 2021. Queste tutte le notizie sportive tra calciomercato e Milan

Questa la prima pagina del 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, venerdì 19 marzo 2021 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, parla delle gare di ieri sera in Europa League. La Roma di Paulo Fonseca resta l'unica rappresentante italiana. I giallorossi vincono (1-2) in casa dello Shakhtar Donetsk con una doppietta di Borja Mayoral e approdano ai quarti.