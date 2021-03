Milan-Manchester United, Pioli: “Meritavamo di giocarcela ai supplementari”

Stefano Pioli, tecnico rossonero, ha parlato a 'Milan TV' al termine di Milan-Manchester United, ritorno degli ottavi di Europa League

Sull'eliminazione: "Da parte nostra due grandi partite, ma gli errori si pagano a caro prezzo. Non meritavamo di uscire, ma non essere riusciti a segnare un gol in più nei 180' ed a subire i gol che abbiamo subito noi ha fatto la differenza. Niente da rimproverare ai miei giocatori: abbiamo dimostrato che volevamo andare avanti e potevamo anche farcela".