Pagelle Milan-Manchester United 0-1: Tomori muro, Calhanoglu fantasma

PAGELLE MILAN-MANCHESTER UNITED - Primo tempo fortemente equilibrato. In avvio di match il Manchester United ha provato a spingere sull'acceleratore per provare a sorprendere gli uomini di Stefano Pioli. Un momento superato brillantemente dopo poco più di un quarto d'ora. I rossoneri hanno dimostrato personalità concludendo in porta in diverse occasioni. Ad inizio ripresa entra Paul Pogba e si vede subito: il francese controlla in area un pallone difficile e lo trasforma in oro, segnando il gol del definitivo 0-1. Gli inglesi combinano poco altro, con il Milan che si affaccia verso la porta avversaria soltanto con un colpo di testa di Zlatan Ibrahimovic, con Henderson che para benissimo. Finisce così, l'avventura del Milan in Europa League si spegne agli Ottavi di Finale.