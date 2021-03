Milan sui media, le prime pagine dei giornali di oggi (19/03/2021)

'La Gazzetta dello Sport' in edicola questa mattina dedica la sua prima pagina al Milan, che, sconfitto 0-1 a 'San Siro' ieri sera dal Manchester United (gol di Paul Pogba), dice addio all'Europa League. Rigore negato a Zlatan Ibrahimović, che ora rilancia: "Vinciamo il campionato". Doppietta di Borja Mayoral, invece, nel successo esterno (1-2) della Roma sul campo dello Shakhtar Donetsk: i giallorossi sono l'unica italiana rimasta in corsa in Europa. Quindi, si parla del rinvio di Inter-Sassuolo per le positività finora accertate per CoVid_19 e dello scontro tra Inter e Comune di Milano sulla questione stadio. Capitolo Juventus, infine: ecco chi resterà e chi andrà via nella prossima stagione.