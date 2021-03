Milan-Manchester United, Ibrahimovic: “Preso un gol che non dovevamo prendere”

Zlatan Ibrahimovic, attaccante rossonero, ha parlato a 'Milan TV' dopo Milan-Manchester United di Europa League

Zlatan Ibrahimovic, attaccante rossonero, ha parlato al termine di Milan-Manchester United, gara di ritorno degli ottavi di Europa League disputatasi a 'San Siro'. Queste le sue dichiarazioni. "Ero sicuro che entrava. Ero sotto controllo quando ho saltato e mi sono detto 'faccio gol'. Invece era troppo in mezzo. La stessa situazione successa contro l'Inter, quando è andata centrale e ho preso il portiere. Mi dispiace, doveva entrare. Secondo me tutta la partita abbiamo fatto bene, giocato bene, creato occasioni per fare gol. Come sempre, se non fai gol ti arrivano questi momenti dove ti fanno pressing e quando Paul Pogba ha fatto gol abbiamo fatto un errore e siamo stati penalizzati. Questa è la differenza. Quando fai un errore, vieni punito. Cosa ho detto ai miei compagni dopo la partita? Erano tutti delusi, abbiamo fatto due grandi partite. Abbiamo preso un gol che non dovevamo prendere. Si cresce e si impara da queste situazioni. Impariamo per le prossime partite".