Milan-Manchester United, Tomori: “Nessun rimpianto: abbiamo dato tutto”

Fikayo Tomori, difensore rossonero, ha parlato ai microfoni di 'Milan TV' al termine di Milan-Manchester United, gara del ritorno degli ottavi di finale di Europa League svoltasi a 'San Siro'. Queste le sue dichiarazioni. "Il primo tempo l'abbiamo interpretato molto bene e giocato molto bene. Il gol nel secondo tempo a freddo ha messo le cose come non volevamo. Da lì è stato tutto più difficile, ma potevamo guadagnare molto di più da questa partita. Non ci sono grandi rimpianti, abbiamo dato tutto ciò che avevamo. Un altro giorno, forse, le cose sarebbero potute andare in maniera completamente diversa".