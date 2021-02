Pagelle Milan-Crotone, i voti di Tuttosport: Meïte in crescita

Milan-Crotone 4-0, le pagelle di ‘Tuttosport’

Ieri pomeriggio, a ‘San Siro‘, Milan-Crotone è terminata 4-0. I rossoneri, con un bel poker, hanno dunque guadagnato nuovamente la prima posizione nella classifica di Serie A ai danni dell’Inter. Ecco voti e giudizi dei calciatori rossoneri per Milan-Crotone secondo ‘Tuttosport‘ oggi in edicola.

Pagelle Milan-Crotone, il migliore in campo

Zlatan Ibrahimović, voto 8: “Un suo fuorigioco galeotto fa annullare il gol di Calabria. Poi mette le cose a posto con la sua sesta doppietta in questo campionato. Al pari di Cristiano Ronaldo”.

Pagelle Milan-Crotone, il giudizio sul mister

Stefano Pioli, voto 7: “Il comando non logora ed anche con l’affanno di dover vincere a tutti i costi il suo Milan sfodera una prestazione di livello”.

Pagelle Milan-Crotone, che secondo tempo di Ante

Ante Rebić, voto 7,5: “Si scatena nella ripresa con due gol. Ora è davvero quello di un anno fa”.

Milan-Crotone, ottimi Theo, Calha e Leão

Voto 7, quindi, per Theo Hernández (“Alcune cavalcate scoppiettanti ricordano cosa è capace di fare quando non deve preoccuparsi troppo della fase difensiva”) e Hakan Çalhanoğlu (“Entra e fa due assist, tanto per lasciare subito intendere l’importanza della sua presenza”).

Così come per Rafael Leão: “Tira a botta sicura ma trova Golemić a salvare un gol fatto. Serve un assist di tacco a Calabria, vanificato da un precedente fuorigioco. Dà un assist millimetrico ad Ibrahimović, che non sbaglia. Impegna Cordaz nella parata più difficile del pomeriggio. Altro?”.

Pagelle Milan-Crotone, migliora molto Meïte

Voto 6,5, dunque, per Davide Calabria (“Attaccante aggiunto: prima segna – gol annullato – e poi impegna Cordaz di testa”), Fikayo Tomori (“Confermato al centro della difesa. E confermato anche il suo valore”), Soualiho Meïte (“Certamente segnali di crescita, rispetto alle prestazioni insufficienti dell’ultimo periodo. Prova il tiro anche da fuori”) e Franck Kessié (“Pomeriggio di tranquillità”).

Pagelle Milan-Crotone, nessun voto negativo

Voto 6, infine, per Gigio Donnarumma ("Nulla da segnalare"), Alessio Romagnoli ("Ammonizione inutile in una partita facile facile"), Alexis Saelemaekers ("Non incide e fa pure arrabbiare Ibrahimović) e Samu Castillejo.