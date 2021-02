TUTTOSPORT – La prima pagina di oggi, 8 febbraio 2021

Tuttosport, la prima pagina di oggi

Questa la prima pagina di ‘Tuttosport‘, in edicola oggi, lunedì 8 febbraio 2021. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

‘Tuttosport‘ in edicola questa mattina, in prima pagina, apre con due protagonisti del campionato italiano. In alto, Zlatan Ibrahimović del Milan e, al centro, Paulo Dybala della Juventus. L’attaccante svedese, in Milan-Crotone 4-0, ha festeggiato una doppietta, i 501 gol in carriera con squadre di club ed il nuovo, primo posto in classifica del Diavolo.

La ‘Joya‘ argentina, invece, è pronto a tornare dopo un lungo periodo di inattività: che sia lui l’arma in più dei bianconeri nella corsa al titolo? Nel riquadro verticale spazio anche al Torino, in ripresa grazie anche all’arrivo, a centrocampo, di Rolando Mandragora ed al ritorno di Daniele Baselli. GUARDA QUI LE ALTRE PRIME PAGINE DEI GIORNALI IN EDICOLA STAMATTINA >>>