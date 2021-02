Milan-Crotone, Rebic: “Ancora non sono al massimo, ma sto bene”

Milan-Crotone 4-0: le dichiarazioni di Rebic nel post-partita

Ante Rebic, giocatore rossonero, ha parlato ai microfoni di ‘Milan TV‘ al termine di Milan-Crotone a ‘San Siro‘. La gara era valida per la 21^ giornata di Serie A. Queste le sue dichiarazioni.

“Sono molto felice per la doppietta ma soprattutto per i 3 punti. Pensiamo partita per partita, vogliamo più punti possibili. Abbiamo lavorato bene tutta la settimana, sapevamo che non sarebbe stato facile oggi. Hakan è un giocatore con tanta qualità e ha continuato a fare quello che faceva prima dell’infortunio. La mia condizione? Mi sento bene, ho avuto un po’ di fastidio dopo il Covid. Ancora non sono al massimo, mi servono delle partite”.

