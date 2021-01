Pagelle Cagliari-Milan, i voti della Gazzetta: Kessié solito guerriero

Cagliari-Milan 0-2: i voti de ‘La Gazzetta dello Sport’

PAGELLE CAGLIARI-MILAN – Successo esterno, 0-2, del Milan nel ‘Monday Night‘ della 18^ giornata di Serie A alla ‘Sardegna Arena‘. Primato in classifica confermato per i rossoneri. Vediamo, dunque, le voti e giudizi dei calciatori del Diavolo secondo ‘La Gazzetta dello Sport‘ oggi in edicola.

Pagelle Cagliari-Milan, il migliore in campo

Zlatan Ibrahimović, voto 8: “Allunga la squadra e la accorcia, segna due gol, intimorisce gli avversari, regala numeri di arte varia ma anche grande concretezza. Cagliari, dove di fatto era ricominciata la sua seconda vita italiana, lo ispira”.

Pagelle Cagliari-Milan, il giudizio sul mister

Stefano Pioli, voto 7: “Toglietegli tutto, troverà una soluzione. Le battute d’arresto e gli errori da quando è arrivato a Milano restano pochi. Certo, se Ibra sta appena bene vale per due. Ma vogliamo parlare di come ha ovviato alle assenze?”.

Pagelle Cagliari-Milan, molto bene Calabria e Kessié

Voto 7, quindi, anche per Davide Calabria e Franck Kessié. Il terzino italiano perché “è sempre più maturo. Un palo, il lancio per il raddoppio di Ibra. Qualche sbavatura, ma la crescita è continua”. Il centrocampista ivoriano perché “ha dominato anche di fronte a guerrieri di un certo valore. Se c’è da fare la faccia cattiva non esita, le chiusure sono impeccabili”.

Pagelle Cagliari-Milan, ok Gigio, Kjær, Kalulu e Díaz

Voto 6,5, dunque, per Gianluigi ‘Gigio’ Donnarumma (“Nel primo tempo rischia solo su un incauto retropassaggio di Kjær, poi ipnotizza Simeone”) e lo stesso Simon Kjær (“Non sbaglia nulla, lascia licenza di attaccare agli altri compagni della difesa. Esce dopo un tempo e per il Milan non è una buona notizia”).

Poi per Pierre Kalulu (“Prende il posto di Kjær nel secondo tempo e non è un compito facile. Lo assolve a modo suo, da ragazzo più portato a spingere che a conservare”) e Brahim Díaz (“Comincia bene, portando a spasso Duncan. Cala alla distanza, quando la pressione del Cagliari scende”).

Pagelle Cagliari-Milan, quasi tutte sufficienze

Voto 6, quindi, per il resto dei rossoneri impiegati alla ‘Sardegna Arena‘. Ovvero, per il capitano Alessio Romagnoli, Diogo Dalot, Sandro Tonali, Samu Castillejo, Jens Petter Hauge e per il debuttante Soualiho Meïté, appena arrivato dal Torino nel corso del calciomercato di gennaio.

Pagelle Cagliari-Milan, il peggiore in campo

Alexis Saelemaekers, voto 4: "Come minimo ingenuo. In 8′ prende due ammonizioni. Prima su Zappa, poi su Ceppitelli. Falli evitabili, soprattutto il secondo. Per questo negli spogliatoi, a fine partita, si è scusato con i compagni".