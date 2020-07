Milan-Atalanta LIVE: formazioni, news, pagelle e dove vederla

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Formazioni, Live e notizie: tutto su Milan-Atalanta, 36^ giornata di Serie A. Risultato, tabellino e classifica, ma anche pagelle e interviste, rigorosamente LIVE. Qui anche le info sulla partita: dove vederla in diretta tv o streaming gratis on line.

MILAN-ATALANTA, data e orario: venerdì 24 luglio, ore 21:45, ‘San Siro’ – Milano

DIRETTA TV: ‘Sky Sport‘ (Dove vederla e come. CLICCA QUI)

LE PROBABILI FORMAZIONI DELLA GAZZETTA DELLO SPORT

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Kjaer, Gabbia, Laxalt; Kessié, Biglia; Saelemaekers, Çalhanoglu, Rebić; Ibrahimović. A disposizione: Begović, A. Donnarumma, Stanga, Bonaventura, Brescianini, Krunić, Paquetá, Olzer, Castillejo, D. Maldini, Colombo, R. Leão. Allenatore: Pioli.

ATALANTA (3-4-2-1): Gollini; Toloi, Caldara, Sutalo; Hateboer, de Roon, Pašalić, Gosens; A. Gómez, Malinovskyi; Muriel. A disposizione: Sportiello, F. Rossi, Palomino, Djimsiti, Castagne, Bellanova, Freuler, Czyborra, Tameze, Da Riva, D. Zapata, Colley. Allenatore: Gritti (Gasperini squalificato).

MILAN-ATALANTA, TUTTE LE NEWS

