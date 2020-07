LIVE – Sassuolo-Milan 0-0: infortunio Conti, dentro Calabria

9′ – Andrea Conti a terra dopo un contatto: dolore al ginocchio sinistro. Si rialza, ma entra Davide Calabria al suo posto: primo cambio per il Milan!

7′ – È il Sassuolo a fare la partita finora. Milan che attende e subisce il possesso avversario.

1′ – Calcio d’inizio per il Sassuolo.

Squadre in campo, tra pochissimo il calcio d’inizio!

Nel pre-partita a Sky Sport hanno parlato Theo Hernandez e Ricky Massara per il Milan, e Manuel Locatelli e Giovanni Carnevali per il Sassuolo.

LIVE MILAN – Amici di ‘PianetaMilan.it‘, benvenuti al ‘Mapei Stadium‘ dove, tra poco, alle ore 21:45, si disputerà Sassuolo-Milan, gara valevole per la 35^ giornata di Serie A. Match complicato ma molto importante, per i ragazzi di Stefano Pioli, per blindare un piazzamento nella prossima Europa League, nel tentativo di rincorrere la Roma che li precede in classifica. Restate con noi per seguire il live testuale del match tra i rossoneri ed i neroverdi!

[tps_title]

FORMAZIONI E LIVE

[/tps_title]

Queste le FORMAZIONI UFFICIALI scelte dai due tecnici, Roberto De Zerbi e Stefano Pioli:

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Muldur, Marlon, Peluso, Rogerio; Locatelli, Bourabia; Berardi, Haraslin, Raspadori; Caputo. A disposizione: Pegolo, Turati, Toljan, Kyriakopoulos, Ghion, Magnani, Piccinini, Magnanelli, H. Traoré, Boga, Djuričić, Manzari. Allenatore: De Zerbi.

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Conti, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernández; Kessié, Bennacer; Saelemaekers, Çalhanoglu, Rebić; Ibrahimović. A disposizione: Begović, A. Donnarumma, Calabria, Gabbia, Laxalt, Biglia, Brescianini, Bonaventura, Krunić, Paquetá, Colombo, R. Leão. Allenatore: Pioli.

Amici di ‘PianetaMilan.it‘, benvenuti! Alle ore 21:45, al ‘Mapei Stadium‘, andrà in scena Sassuolo-Milan, gara valevole per la 35^ giornata di Serie A. Restate con noi per la diretta testuale del match dei rossoneri di Stefano Pioli.

VAI ALLA PROSSIMA SCHEDA