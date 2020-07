Sassuolo-Milan, Locatelli: “Milan sempre nel mio cuore”

ULTIME NOTIZIE SASSUOLO NEWS – Manuel Locatelli, giocatore neroverde, ha parlato ai microfoni di ‘Sky Sport‘ prima di Sassuolo-Milan, match del ‘Mapei Stadium‘ di Reggio Emilia valevole per la 35^ giornata di Serie A. Queste le dichiarazioni dell’ex centrocampista rossonero.

“Il Milan per me avrà sempre ruolo particolare, sempre nel mio cuore. Vado avanti, c’è il futuro davanti. Piedi ben per terra e pensiamo al presente. Loro sono forti, momento di forma entusiasmante, giocano bene”.

LE FORMAZIONI UFFICIALI DI SASSUOLO-MILAN >>>