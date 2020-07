Sassuolo-Milan, le formazioni ufficiali: le scelte di De Zerbi e Pioli

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Quasi tutto pronto, al ‘Mapei Stadium‘ di Reggio Emilia, per Sassuolo-Milan, gara valevole per la 35^ giornata del campionato di Serie A. Ultima chiamata, per i neroverdi di Roberto De Zerbi, per tentare di insidiare il Milan per un posto in Europa League; ultimo, grande ostacolo, forse, per il Diavolo, sul suo cammino per il ritorno in Europa.

Sono state diramate, da pochi minuti, le formazioni ufficiali con cui Sassuolo e Milan si daranno battaglia in una partita che prevede scintille, gol e spettacolo. Vediamo insieme, dunque, gli schieramenti con cui scenderanno in campo due delle squadre più in forma ed in palla dell’intero torneo!

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Muldur, Marlon, Peluso, Rogerio; Locatelli, Bourabia; Berardi, Haraslin, Raspadori; Caputo. A disposizione: Pegolo, Turati, Toljan, Kyriakopoulos, Ghion, Magnani, Piccinini, Magnanelli, H. Traoré, Boga, Djuričić, Manzari. Allenatore: De Zerbi.

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Conti, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernández; Kessié, Bennacer; Saelemaekers, Çalhanoglu, Rebić; Ibrahimović. A disposizione: Begović, A. Donnarumma, Calabria, Gabbia, Laxalt, Biglia, Brescianini, Bonaventura, Krunić, Paquetá, Colombo, R. Leão. Allenatore: Pioli.

