Verso Sassuolo-Milan, ecco 10 curiosità sul match del ‘Mapei Stadium’

“Superate Parma e Bologna a San Siro, il Milan si appresta a chiudere il “ciclo terribile” contro le emiliane. Stasera al Mapei Stadium di Reggio Emilia si gioca Sassuolo-Milan, match importante per credere sempre di più alla qualificazione in Europa League. In attesa del calcio d’inizio, in programma alle 21.45, ecco alcune statistiche e curiosità per avvicinarci alla sfida.

SCONTRI DIRETTI

1- Il Sassuolo non vince contro il Milan in Serie A da marzo 2016: da allora cinque successi rossoneri e due pareggi.

PRECEDENTI IN CASA DEL SASSUOLO

2- Il Milan ha ottenuto i tre punti in tutte le ultime tre trasferte di campionato in casa del Sassuolo: la squadra emiliana potrebbe diventare l’unica contro la quale i rossoneri registrano quattro vittorie fuori casa in ciascuna delle ultime quattro stagioni.

STATO DI FORMA

3- Il Milan non ha ancora perso una partita di campionato lontano da San Siro nell’anno solare 2020: l’unica sconfitta esterna per i rossoneri nel periodo è infatti arrivata nel Derby di febbraio.

4- Il Milan ha segnato almeno due reti in ciascuna delle ultime quattro trasferte di Serie A: i rossoneri non fanno meglio da dicembre 2012, con Massimiliano Allegri in panchina (sei partite esterne in quel caso).

5- Il Milan è una delle due squadre ancora imbattute in Serie A dalla ripresa del campionato dopo la sosta forzata, insieme all’Atalanta.

6- Il Milan ha segnato almeno due gol in tutte le ultime otto gare di Serie A: i rossoneri non fanno meglio da settembre 1999 (nove in quel caso).

STATISTICHE GENERALI

7- Dall’esordio di Stefano Pioli sulla panchina rossonera, nessuna squadra ha mantenuto la porta inviolata per più partite del Milan (nove) in Serie A.

8- Prima della sosta il Milan subiva in media 12.1 tiri a partita, di cui 4.5 nello specchio – le medie dopo la sosta sono calate a 9.8 e 3.

FOCUS GIOCATORI

9- Il Sassuolo potrebbe diventare la 29a squadra contro cui Ibrahimović trova il gol in Serie A: fra i giocatori stranieri attualmente in attività, solo Goran Pandev (32) e Rodrigo Palacio (31) contano più avversarie contro cui sono andati in rete nel massimo campionato.

10- La prossima sarà la 200ª presenza per Gianluigi Donnarumma con il Milan considerando tutte le competizioni”.

