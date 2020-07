Verso Sassuolo-Milan, maledizione terza vittoria consecutiva: i precedenti recenti

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – (fonte: acmilan.com)

“A dicembre scorso, il Milan dopo aver battuto Parma e Bologna aveva pareggiato a San Siro contro il Sassuolo. C’erano le glorie, era un giorno di festa, di storia, ma i rossoneri non sono riusciti a schiodare lo 0-0. Il tema della terza partita si è riproposto, anche nella fase di campionato post lockdown. Dopo aver battuto Lecce e Roma, il Milan ha pareggiato a Ferrara.

Mentre il pareggio di Napoli è arrivato dopo le due vittorie anche in questo caso consecutive contro Lazio e Juventus. Ora i rossoneri si ritrovano ad affrontare un avversario forte e motivato, il Sassuolo, dopo i due successi ravvicinati, di fila contro Parma e Bologna. Per inciso, contro le squadre emiliane il Milan fino ad oggi ha totalizzato 17 punti sui 21 disponibili fra andata e ritorno.

Ora però tocca, sul difficilissimo campo di Reggio Emilia, alla fatidica terza partita dopo due vittorie in serie. L’ultima volta che, in questa stagione, il Milan è riuscito a conquistare tre vittorie consecutive in campionato risale allo scorso mese di gennaio, quando tra la fine del girone d’andata e l’inizio del ritorno arrivarono 9 punti nelle partite di Cagliari, di San Siro contro l’Udinese e di Brescia.

La partita odierna a Reggio Emilia fa storia a sé, contro un Sassuolo che ha brillantemente pareggiato sia contro l’Inter che contro la Juventus. Squadra organizzata, intensa e credibile il Sassuolo, ma i rossoneri come sempre sono chiamati a dare il massimo con l’obiettivo europeo sempre al centro dell’attenzione”.

