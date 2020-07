Verso Sassuolo-Milan, niente più esperimenti: Kessie-Bennacer non si toccano

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Sembra ormai scontato raccontare della crescita del Milan post lockdown. Dopo lo stop forzato causa coronavirus, i rossoneri sono rientrati in campo concentrati e colmi di determinazione. Una squadra che ha dimostrato di non valere la classifica attuale, ma che è uscita con troppo ritardo per ambire a traguardi ben più ambiziosi. Adesso c’è l’Europa League da conquistare, obiettivo minimo stagionale da raggiungere a tutti i costi.

Ma da quale punto di vista è cresciuto il Milan in particolare? Un po’ tutti i singoli hanno dimostrato qualcosa in più: dalla coppia difensiva formata da Alessio Romagnoli e Simon Kjaer, alla certezza Theo Hernandez, passando per Hakan Calhanoglu. Ma ci sono due giocatori in particolare, uomini chiave di questa squadra, che hanno dato certezze a tutti i suoi compagni: si tratta di Franck Kessie e Ismael Bennacer. E’ risaputo che il centrocampo è il reparto più importante per una squadra di calcio, perché capace di dare equilibrio in difesa e spinta in avanti.

Un compito che Kessie e Bennacer hanno svolto alla perfezione. Entrambi si sono dimostrati completi e affidabili, tanto da meritarsi l’indiscussa fiducia di mister Pioli. L’ivoriano, a segno in tre gare consecutive, è migliorato moltissimo anche tecnicamente, disegnando anche trame di gioco interessanti. L’algerino, preso probabilmente per un ruolo ‘alla Pirlo’, si è distinto anche come recupera palloni impeccabile. Una coppia insostituibile che non può dar spazio ad esperimenti, come quello di Lucas Biglia contro il Parma, che di certo non ha fatto male, ma che ha fatto capire l’importanza di non sfaldare una macchina diventata quasi perfetta. Per questo motivo questa sera al ‘Mapei Stadium’ ci saranno nuovamente loro a fare buona guardia: una coppia diventata fondamentale.

Il Milan di Stefano Pioli è cresciuto sotto tutti i punti di vista: assist a Rangnick per il prossimo anno? Continua a leggere >>>