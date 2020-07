Sassuolo-Milan, Theo Hernández: “Donnarumma, un portiere incredibile”

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Theo Hernández, difensore rossonero, ha parlato ai microfoni di ‘Sky Sport‘ prima di Sassuolo-Milan, match del ‘Mapei Stadium‘ di Reggio Emilia valevole per la 35^ giornata di Serie A. Queste le dichiarazioni di Theo Hernández: “Stiamo vivendo un buon momento, dobbiamo continuare così, non mancano tante partite. Il Sassuolo è una grande squadra, sa giocare molto bene, ma noi siamo qui per vincere. Gigio Donnarumma è un portiere incredibile, gli voglio molto bene, mi ha aiutato molto. E’ molto giovane come me”. PER LE FORMAZIONI UFFICIALI DEI NEROVERDI DI ROBERTO DE ZERBI E DEI ROSSONERI DI STEFANO PIOLI, CONTINUA A LEGGERE >>>

