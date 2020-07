Massara: “Donnarumma, Ibrahimovic, Rebic: vi dico tutto sul mercato”

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Frederic Massara, direttore sportivo rossonero, ha parlato ai microfoni di ‘Sky Sport‘ prima di Sassuolo-Milan, match del ‘Mapei Stadium‘ di Reggio Emilia valevole per la 35^ giornata di Serie A. Queste le dichiarazioni di Massara:

“Incontro con Gigio Donnarumma per il rinnovo? Manterremo la promessa, ma dobbiamo celebrare un traguardo prodigioso, ottenuto a 21 anni. E’ un giocatore fantastico su cui costruire la storia ed il futuro del Milan. Zlatan Ibrahimovic è concentrato e determinato per fare la differenza anche questa sera. Le partite sono tanto ravvicinate, la gestione del recupero diventa fondamentale. Ibra è sereno e vuole aiutare la squadra come ha fatto in questi mesi in maniera eccellente. Noi cerchiamo di leggere il meno possibile e concentrarci sulle cose di campo, sul finale di campionato molto importante, la rimonta è positiva e dobbiamo terminare benissimo, come stiamo facendo, anche in questa partita. Il Sassuolo è una squadra in forma, test probante, difficilissimo da superare. Mercato? Quelle fatte finora sono operazioni del Milan, siamo completamente operativi. Le partite assorbono molto le energie della società, il mercato, che va gestito con cautela, può attendere, eccezion fatta per il riscatto di due giocatori per i quali c’erano scadenze da rispettare. Ante Rebic? Tempistica meno stringente, c’è il tesseramento per tutta la prossima stagione, se ne parlerà e speriamo di risolverlo positivamente per il Milan. Ora però ci sono altre urgente, il contratto di Donnarumma può essere una di queste. Con Zlatan ci troveremo alla fine del campionato, lui ora è focalizzato su queste partite in maniera egregia. Ci sarà un confronto e vedremo se ci saranno i presupposti per proseguire. Ha dato alla squadra ed ai ragazzi un contributo incredibile”.

