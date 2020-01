LIVE – Ibra-Day: visite, firma e allenamento. Poi cena con Abate

Ore 23.00 – Ibrahimovic a cena con Abate: la foto sui social

Rientrato in hotel, Ibrahimovic è poi uscito a cena con l’amico di lunga data Ignazio Abate: ecco la foto.

Ore 22.15 – Milan, il primo incontro tra Pioli e Ibrahimovic (FOTO)

La prima foto pubblicata dal Milan dell’incontro tra Stefano Pioli e Zlatan Ibrahimovic a Milanello.

Ore 21.45 – VIDEO MILAN – Massaro a Ibrahimovic: “Prendi l’11?”, e lo svedese: “Stavolta il 21”

Ecco il simpatico siparietto a Casa Milan tra Daniele Massaro e Zlatan Ibrahimovic.

Ore 20.30 – Ibrahimovic: “Ho scelto il 21 per mio figlio. Voglio aiutare il Milan”

Prima intervista rilasciata dallo svedese a Milan TV.

Ore 20.00 – Milan, le foto dell’allenamento di Ibrahimovic in palestra

Ecco le prime foto di Ibra mentre sostiene il primo allenamento nella palestra di Milanello.

Ore 19.45 – Zlatan Ibrahimovic è rientrato in albergo dopo l’allenamento: con lui ad accompagnarlo anche Zvonimir Boban uscito poco dopo.

Zlatan Ibrahimovic ha terminato in questi minuti la seduta di allenamento a Milanello: da elogiare la volontà dello svedese che si allenato nonostante non fosse in programma.

Ore 19:00 – Ibrahimovic, i tifosi cantano a Milanello: “Portaci in Europa”

I tifosi rossoneri presenti a Milanello per accogliere Zlatan Ibrahimovic hanno intonato diversi cori in favore dello svedese, tra cui la richiesta di riportare il club in Europa.

Ore 18:45 – MILAN SUI SOCIAL: IBRAHIMOVIC, LA PRIMA FOTO DI NUOVO IN ROSSONERO

È stata la giornata di Ibrahimovic. Lo svedese ha fatto le visite mediche e firmato il contratto. Ecco la foto con la maglia del Milan su Instagram.

Ore 18:30 – IBRAHIMOVIC, DEPOSITATO ANCHE IL CONTRATTO IN LEGA CALCIO

Anche l’ultimissimo tassello è stato messo al proprio posto: il contratto di Ibrahimovic è stato depositato in Lega.

Ore 17:45 – PM – IBRAHIMOVIC A MILANELLO, ORA IL PRIMO ALLENAMENTO

Ibrahimovic è arrivato nel centro sportivo rossonero con Boban, ha salutato Mister e staff e ora si sta cambiando per fare il primo allenamento

Ore 17:30 – Ibra ha lasciato Casa Milan e si sta dirigendo a Milanello

Ore 17:25 – Ibrahimovic ha incontrato alcuni tifosi e ha firmato alcuni autografi fuori da Casa Milan

Ore 17:05 – Ibrahimovic ha firmato il contratto, è ufficialmente rossonero!

Ore 17:00 – Ibrahimovic ha scelto il numero 21!

Ore 16:35 – Ibrahimovic è arrivato a Casa Milan per la firma del contratto.

Ore 16:25 – Ibrahimovic ha ottenuto l’idoneità sportiva: ora le firme.

Ore 16:15 – IBRAHIMOVIC ARRIVATO AL CENTRO AMBROSIANO PER L’IDONEITA’ SPORTIVA

Ibrahimovic ha concluso le visite mediche alla clinica La Madonnina e adesso farà l’idoneità sportiva al Centro Ambrosiano. Poi le firme.

Ore 15:40 – Ibrahimovic ha lasciato la clinica La Madonnina.

Ore 15:30 – IBRAHIMOVIC, TERMINATE LE VISITE MEDICHE: A BREVE L’USCITA

Ibrahimovic ha concluso le visite alla clinica La Madonnina. A breve l’idoneità sportiva e poi la firma sul contratto in sede.

Ore 14:50 – Iniziata l’ultima fase delle visite mediche. Mezz’ora di ritardo dovuta al volo, Ibra potrebbe non riuscire ad andare a Milanello già oggi.

Ore 14:30 – Visite mediche ancora in corso per Ibrahimovic. Dopodichè lo svedese farà i test d’idoneità e andrà a firmare il contratto. Poi, probabile visita a Milanello.

Ore 13:30 – CAPELLO: “IBRAHIMOVIC? DOPO POCHE GARE SARA’ DETERMINANTE PER IL MILAN”

Fabio Capello, ex allenatore del Milan, ha parlato del ritorno di Zlatan Ibrahimovic.

13:05 – IBRAHIMOVIC E L’INCONTRO CON BOBAN A LINATE (VIDEO)

Il Milan ha pubblicato sui social il video dell’arrivo di Ibrahimovic all’aeroporto di Linate.

13:00 – IBRAHIMOVIC, AUTO BLOCCATA DAI TIFOSI, BOBAN: “FATECI PASSARE” (VIDEO)

I tifosi hanno bloccato l’auto di Zlatan Ibrahimovic e Zvonomir Boban in uscita dall’aeroporto.

12:30 – IBRAHIMOVIC: “IL MILAN E’ CASA MIA. FARO SALTARE ANCORA SAN SIRO”

Zlatan Ibrahimovic ha rilasciato alcune dichiarazioni a Milan TV, canale ufficiale del club rossonero.

12:21 – IBRAHIMOVIC: “SONO MOLTO FELICE”

Ibrahimovic, dopo diversi minuti dal suo arrivo, è entrato finalmente nella clinica “La Madonnina” per svolgere le viste mediche. Lo svedese ha rilasciato le seguenti parole: “Sono molto felice”.

12:10 – Ibrahimovic è arrivato alla clinica “La Madonnina” per svolgere le visite mediche.

11:30 – IBRAHIMOVIC E’ SBARCATO A LINATE: ORA VISITE MEDICHE

Zlatan Ibrahimovic è arrivato da pochissimi istanti all’aeroporto di Linate: ad attenderlo Zvonimir Boban.

11:29 – IBRAHIMOVIC, MALDINI NON E’ PRESENTE A LINATE

Ibrahimovic è atteso all’aeroporto di Linate: ad attenderlo non ci sarà Paolo Maldini.

11:00 – IBRAHIMOVIC HA UNA VOGLIA MATTA DI GIOCARE

Zlatan Ibrahimovic ha una voglia matta di giocare. Possibile panchina contro la Sampdoria.

10:45 – IBRAHIMOVIC, A LINATE CI SARANNO MALDINI E BOBAN

Ibrahimovic a breve sbarcherà all’aeroporto di Linate: ad attenderlo ci saranno Maldini e Boban

10:00 – IBRAHIMOVIC E IL TABU’ RITORNI: I PRECEDENTI

Zlatan Ibrahimovic deve sfatare i tabù ritorni in casa rossonera. I precedenti.

09:45 – IBRAHIMOVIC: “NON SONO ARROGANTE, HO FIDUCIA”

Ibrahimovic ha pubblicato pochi minuti fa un post su Instagram. Ecco la foto.

09:30 – MILAN-SAMPDORIA, IBRAHIMOVIC NON SARA’ A DISPOSIZIONE DI PIOLI

Con ogni probabilità Zlatan Ibrahimovic non sarà a disposizione per la gara contro la Sampdoria

08:30 – E’ L’IBRAHIMOVIC DAY: GRANDE ATTESA TRA I TIFOSI

C’è grande attesa tra i tifosi per il ritorno di Zlatan Ibrahimovic al Milan. Ecco il programma della giornata di oggi.

LIVE MILAN – Zlatan Ibrahimovic, classe 1981, attaccante svedese nelle ultime due stagioni nella Major League Soccer statunitense con la maglia dei Los Angeles Galaxy, torna nuovamente in Italia. Ibrahimovic sbarcherà intorno le ore 10:30-11:00 all’aeroporto di Milano-Linate, svolgerà le visite mediche presso la clinica ‘La Madonnina‘, e infine andrà a Casa Milan per firmare il contratto fino al 30 giugno 2020, con opzione sulla stagione 2020-2021. Segui con noi live tutti gli aggiornamenti.

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android