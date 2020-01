Calciomercato Milan – Ibrahimovic: “Non sono arrogante, ho fiducia”

CALCIOMERCATO MILAN – E’ il gran giorno del ritorno di Zlatan Ibrahimovic al Milan. Lo svedese atterrerà alle undici all’aeroporto di Linate, poi visite mediche e firma del contratto a Casa Milan.

A tal proposito Ibrahimovic ha deciso di pubblicare un post sul suo account ufficiale Instagram con sotto scritto: “Arroganza no, fiducia”, con l’hashtag #promemoria. La descrizione è accompagnata da una foto dei suoi piedi nudi in bianco e nero. In poco tempo il post ha ricevuto tantissimi like.