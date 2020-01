Calciomercato Milan – Ibrahimovic, ecco il programma della giornata

CALCIOMERCATO MILAN – Come sottolineato dalla Gazzetta dello Sport, c’è grande attesa tra i tifosi per il ritorno di Zlatan Ibrahimovic al Milan.

Ad aspettare lo svedese all’aeroporto ci saranno Zvonimir Boban e Paolo Maldini, poi effettuerà le visite mediche alla clinica “La Madonnina” e firmerà il contratto con il Milan. Ibrahimovic sarà lunedì a San Siro per salutare i tifosi, ma non sarà a disposizione per giocare, in quanto gli serviranno un paio di giorni per essere a disposizione: la data più probabile è quella del 15 gennaio, giorno degli ottavi di finale di Coppa Italia contro la Spal. Intanto Maldini e Boban devono risolvere un problema, continua a leggere >>>

