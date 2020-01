Milan, la maglia numero 9 senza padrone: da Inzaghi in poi un disastro

NEWS MILAN – Nella decade che si è appena conclusa (2010-2019), il Milan ha vissuto un periodo di flessione importante della sua ultracentenaria storia in cui è riuscito a conquistare solamente uno Scudetto e due Supercoppe Italiane, vivendo le turbolente vicende dei cambi di proprietà e le molteplici pessime figure in campo. Emblematico in questo senso è analizzare i calciatori che hanno vestito una delle maglie più simboliche del mondo del calcio come la numero 9.

L’ultimo giocatore in grado di valorizzare al meglio questa maglia è stato Pippo Inzaghi, rossonero dal 2001 al 2012 e in grado di segnare la bellezza di 126 gol in 300 presenze tra cui quella all’ultima gara della sua carriera contro il Novara a San Siro.

Nel 2012-2013 è toccato ad Alexandre Pato, un attaccante che aveva tutte le qualità per fare bene ma che invece ha conosciuto una parabola discendente non degna delle aspettative, lasciando il Milan dopo soli sei mesi dalla conquista della 9. Stessa sorte è toccata ad Alessandro Matri, di ritorno al Milan dopo le giovanili trascorse in rossonero. Dopo soli sei mesi e un gol all’attivo in 15 presenze, l’attuale giocatore del Brescia è stato girato in prestito alla Fiorentina. Nella stagione 2014-2015 entrambi i numeri 9, nella fattispecie Fernando Torres e Mattia Destro, non hanno lasciato il segno, abbandonando il Milan senza troppi rimpianti per i tifosi.

L’anno dopo è toccato a Luiz Adriano fallire con questo numero dal momento che il brasiliano ha segnato soltanto 4 gol in campionato dopo una serie di trofei vinti allo Shakhtar Donetsk. Nessun miglioramento nemmeno per Gianluca Lapadula, Andrè Silva e Gonzalo Higuain certamente colui sui cui il pubblico milanista aveva maggior fiducia e attesa. Il Pipita sembrava essere l’uomo giusto per scacciare questa singolare maledizione ma niente da fare: 8 gol in 22 gare con l’argentino che ha raggiunto Maurizio Sarri al Chelsea non lasciando il segno nemmeno in Inghilterra.

Esattamente un anno fa la maglia numero 9 rimaneva vacante per 6 mesi, venendo presa in estate dal polacco Krzysztof Piatek. Le tante reti messe a segno la passata stagione sono diventate subito un lontano ricordo, segno di come forse realmente questa maglia abbia addosso una “maledizione”. L’ex Genoa ha segnato in questo campionato appena 4 reti, di cui solo una su azione e 3 dal dischetto. Con l’arrivo di Ibrahimovic – domani mattina a Malpensa – Piatek potrebbe anche fare le valigie e a quel punto la numero 9 avrebbe mietuto l’ennesima vittima. Intanto, ieri a Milanello Paolo Maldini ha fatto un discorso alla squadra: ecco le sue parole>>>

