ULTIME NEWS MILAN – Dopo aver svolto il primo allenamento in palestra a Milanello, Zlatan Ibrahimovic è uscito a cena con l’amico ed ex compagno di squadra Ignazio Abate. I due sono da tempo molto amici e anche dopo l’addio di Ibra nel 2012 sono rimasti in contatto e molto legati. Dal proprio profilo Instagram, l’ex terzino rossonero ha dato il benvenuto all’attaccante svedese: “Welcome back… IZ back”.

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android