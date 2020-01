Ibrahimovic arrivato al Centro Ambrosiano per l’idoneità sportiva

CALCIOMERCATO MILAN – Atterrato questa mattina all’Aeroporto di Milano Linate, poi ha svolto le visite mediche e adesso Zlatan Ibrahimovic è da pochi minuti arrivato al Centro Ambrosiano per ottenere l’idoneità sportiva. Il campione svedese è entrato da un ingresso secondario direttamente con l’auto. Questo passaggio non richiede troppo tempo, questione di pochi minuti. Una volta completato anche questo, Ibra si recherà a Casa Milan per la firma sul contratto che lo legherà, di nuovo, al Milan per sei mesi, con opzione di rinnovo di un altro anno. A quel punto, diventerà ufficialmente un giocatore del Milan, di nuovo. Poi, probabile visita a Milanello, in attesa del primo allenamento di domani. Per le reazioni dei tifosi… Continua a leggere >>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android