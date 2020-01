Ibrahimovic, terminate le visite mediche

CALCIOMERCATO MILAN – Appena finite le visite mediche di Zlatan Ibrahimovic alla clinica La Madonnina di Milano. Lo svedese è dunque pronto a fare l’idoneità sportiva e poi si recherà a Casa Milan per la firma sul contratto che lo legherà, di nuovo, al Milan per almeno sei mesi, con opzione di rinnovo per un altro anno legato alle presenze. Infine, se dovesse riuscirci, si recherà a Milanello, almeno per riprendere confidenza con l’ambiente e conoscere i nuovi compagni. Domani, invece, ci sarà il primo allenamento con la squadra. Il suo obiettivo: scendere in campo lunedì in Milan-Sampdoria, anche se sarà molto difficile. Per le reazioni dei tifosi… Continua a leggere >>>

