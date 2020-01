Calciomercato Milan – Ibrahimovic è arrivato in Italia: ora visite mediche

CALCIOMERCATO MILAN – Come viene riportato da Sky Sport, Zlatan Ibrahimovic è sbarcato all’aeroporto di Linate alle 11:30 circa, dove è stato accolto da Zvonimir Boban, CFO del Milan. Ora il Ibrahimovic si recherà alla clinica “La Madonnina” per le visite mediche e al CONI per l’idoneità sportivo, mentre il pomeriggio sarà a Casa Milan per la firma del contratto. Intanto Zlatan vuole subito andare a Milanello, continua a leggere >>>

