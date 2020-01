Capello: “Ibrahimovic? Dopo poche gare sarà determinante per il Milan”

CALCIOMERCATO MILAN – Fabio Capello, ex allenatore del Milan, intervistato dalla Gazzetta dello Sport, ha parlato del ritorno in Italia di Zlatan Ibrahimovic.

“È positivo sotto due aspetti: per quello che può ancora offrire come giocatore e per il contributo di personalità. Sono balle le storie del campionato statunitense scarso: non è ai livelli dei migliori tornei europei, ma si corre e si lotta anche da quelle parti. Ibrahimovic avrà bisogno di qualche partita per assestarsi, ma poi diventerà determinante. Il Milan attuale ha poca personalità: Zlatan darà la scossa alla squadra. Il mercato non può però finire qui. Serve un rinforzo in difesa”. Intanto ecco il giocatore rossonero che ha fatto più presente di tutti nel 2019, continua a leggere >>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android