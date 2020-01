Milan, chi ha fatto più presenze nel 2019? Calhanoglu!

NEWS MILAN – Nel corso dell’anno solare 2019 è stato Hakan Calhanoglu il giocatore rossonero con più presenze, considerando Serie A, Coppa Italia e Supercoppa Italiana: ben 40. Al secondo posto di questa particolare classifica c’è Alessio Romagnoli con 39 presenze. Terzo posto per Piatek, che è sceso in campo con la maglia rossonera per 38 volte. Appena fuori dal podio ci sono Donnarumma e Kessie, entrambi a quota 36 presenze. Intanto, ieri Matic ha parlato del suo possibile futuro: continua a leggere>>>

