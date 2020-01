Calciomercato Milan – Matic: “Il Manchester United può rinnovarmi il contratto”

CALCIOMERCATO MILAN – Nemanja Matic, classe 1988, regista serbo di proprietà del Manchester United, piace, come noto, a Milan e Inter, anche se l’elevato ingaggio del centrocampista ex Chelsea e Benfica (si parla di 7 milioni di euro netti a stagione, n.d.r.) frena un po’ le ambizioni dei club meneghini sul giocatore.

Ci sarebbe la possibilità di ingaggiarlo, dal prossimo 1° luglio, a parametro zero, in quanto Matic, nel concreto sarebbe in scadenza di contratto a fine giugno con il Manchester United. Perché usiamo il condizionale? Perché, come spesso accade in casa ‘Red Devils‘, il club inglese ha un’opzione da sfruttare per evitare di perdere calciatori in regime di svincolo.

Lo ha ribadito, quest’oggi, ai microfoni del tabloid britannico ‘Telegraph‘, lo stesso Matic, il quale, parlando di calciomercato e del suo futuro professionale, ha sottolineato: “Il Manchester United ha l’opzione per prolungare di un anno il mio contratto – ha evidenziato il numero 31 dello United -; vedremo se i piani del club saranno anche i miei”.

“Vedremo come andrà in questo gennaio – ha concluso Matic -, non dico altro perché non so come andranno le cose”. Intanto, quasi tutto pronto per il nuovo sbarco a Milano di Zlatan Ibrahimovic: per il programma delle prossime 48 ore dello svedese, continua a leggere >>>

