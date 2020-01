Calciomercato Milan – Arriva Ibrahimovic: il programma del 2 e 3 gennaio

CALCIOMERCATO MILAN – Come riferito da Peppe Di Stefano, in collegamento da Milanello per ‘Sky Sport 24‘, è praticamente tutto pronto per il ritorno di Zlatan Ibrahimovic al Milan.

Oggi, mercoledì 1° gennaio, il Milan si allena al ‘Milanello Sports Center‘ di Carnago (VA), agli ordini del tecnico Stefano Pioli, ma il fuoriclasse scandinavo, 38 anni compiuti lo scorso 3 ottobre 2019, non ci sarà.

Ibrahimovic, infatti, arriverà a Milano domattina, giovedì 2 gennaio, intorno le ore 10:30-11:00 all’aeroporto di Milano-Linate. Svolgerà le visite mediche con il club rossonero presso la clinica ‘La Madonnina‘, otterrà l’idoneità sportiva e, successivamente, si recherà a ‘Casa Milan‘ per la firma sul contratto di sei mesi, fino al 30 giugno 2020, con opzione sulla stagione 2020-2021.

Quindi, venerdì 3 gennaio, alle ore 10:00, sempre presso la sede del club meneghino, ci sarà la conferenza stampa di presentazione di Ibrahimovic. Lo svedese è il grande colpo del mercato invernale del Diavolo: a presentarlo, non soltanto i dirigenti Paolo Maldini, Zvonimir Boban e Frederic Massara, ma anche il Presidente Paolo Scaroni e l’amministratore delegato Ivan Gazidis.

Non soltanto Ibrahimovic, però, nel mirino del Milan. La società rossonera vuole rinforzare anche la difesa. Per le ultime sulla trattativa per Jean-Clair Todibo del Barcellona, continua a leggere >>>

