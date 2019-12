Calciomercato Milan – Avanti per Todibo, ma c’è il nodo prestito …

CALCIOMERCATO MILAN – Il Milan, alla caccia di un difensore centrale in vista dell’imminente sessione invernale di calciomercato, ha puntato dritto su Jean-Clair Todibo, classe 1999, francese di proprietà del Barcellona cresciuto nelle giovanili del Tolosa.

Il giocatore, secondo quanto riferito da ‘gazzetta.it‘, vorrebbe trasferirsi al Milan ed anche i catalani sarebbero d’accordo a spedirlo a Milano, sponda rossonera, presso un club amico come quello meneghino, per consentire al talento transalpino, per consentirgli di giocare con maggior continuità.

Cosa che, attualmente, con Ernesto Valverde, in blaugrana, non avviene. C’è, però, secondo la versione online de ‘La Gazzetta dello Sport‘, il nodo prestito: il Barça, infatti, vorrebbe cedere Todibo con la formula del prestito secco fino al 30 giugno 2020, mentre il Milan, che non vuole valorizzare calciatori che poi non resteranno in futuro in organico, questo non lo accetta.

Nel caso, poi, si trovi l’accordo con formule diverse (prestito con diritto o obbligo di riscatto), il Barcellona vorrebbe inserire nel contratto di cessione di Todibo un diritto di riacquisto. Altra clausola invisa ai rossoneri. Insomma, la trattativa per ora è in stallo. Nel frattempo, sul calciatore si sono affacciate tante pretendenti: lo vogliono Watford, Bayer Leverkusen e Monaco. Tutto pronto, a Milano, intanto per accogliere Zlatan Ibrahimovic: per le tappe dell’agenda dello svedese, continua a leggere >>>

