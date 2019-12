Calciomercato Milan – Attesa entro una settimana la risposta di Todibo

CALCIOMERCATO MILAN – Secondo quanto riferito da ‘Sport Mediaset‘, Milan e Barcellona avrebbero trovato un accordo per il trasferimento di Jean-Clair Todibo, difensore centrale francese, classe 1999, in rossonero per l’imminente sessione invernale di calciomercato, che riaprirà i battenti giovedì 2 gennaio.

L’intesa tra rossoneri e catalani sarebbe stata raggiunta sulla base di una cessione in prestito oneroso con diritto di riscatto per un totale, complessivo, dell’operazione di 20 milioni di euro. Todibo, però, non ha ancora fornito una risposta al Milan perché il giovane si sta ancora guardando intorno alla ricerca della miglior soluzione per la sua carriera.

L’ex Tolosa, che nel gennaio 2019 raggiunse il Barça per un solo milione di euro di premio formazione, è corteggiato, infatti, anche da tanti club in Bundesliga, su tutti il Bayer Leverkusen. Todibo, comunque, dovrebbe dare al Milan un parere definitivo sull’eventuale trasferimento in rossonero entro una settimana.

Nel frattempo, oggi, Mino Raiola, agente di Zlatan Ibrahimovic, ha spiegato il perché il suo assistito abbia scelto di tornare al Milan: per le sue dichiarazioni, continua a leggere >>>

