Ibrahimovic, l’attesa sta per finire: ecco il programma dei prossimi giorni

ULTIME NEWS MILAN – L’edizione odierna di ‘Sport Mediaset’ ha fornito gli ultimi aggiornamenti su quelle che saranno le prossime tappe di Zlatan Ibrahimovic subito dopo il suo arrivo a Milano. Un ritorno che i tifosi del Milan aspettano con ansia, ma l’attesa ormai sta davvero per finire. Il suo sbarco è previsto per la mattina del 2 gennaio, subito dopo sono previste le visite mediche. A questo punto sarà il momento di raggiungere i suoi nuovi compagni a Milanello per l’allenamento. Il giorno dopo è prevista la sua conferenza stampa, alle ore 10 presso ‘Casa Milan’, prima di ricevere il bentornato di San Siro il 6 gennaio, match in cui lo svedese con ogni probabilità si accomoderà in panchina.

Già la sola presenza di Zlatan Ibrahimovic sarà sicuramente una spinta in più per tifosi e squadra. Prima però ci sarà da decidere il numero di maglia, che sarà una mossa di marketing per il Milan. Ibrahimovic ritorna con i numeri che sono ancora dalla sua nonostante l’assenza di sette anni e mezzo. Il classe 1981, infatti, ha la miglior media gol del decennio rossonero grazie alle sue 61 presenze e 42 centri. Inoltre solo il connazionale Nordahl ha fatto meglio di lui in una singola stagione, quella del 2011/2012 in cui segnò 28 gol in campionato.

L’esordio dal primo minuto è possibile possa avvenire in Coppa Italia contro la Spal il 15 gennaio. Tutto il mondo Milan è pronto a riabbracciarlo, Ibrahimovic sta per tornare. Intanto ecco le ultime sulle sue condizioni fisiche, continua a leggere >>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter/// Instagram/// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android