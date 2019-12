Calciomercato Milan – Ibrahimovic, le sue condizioni fisiche sono già buone

CALCIOMERCATO MILAN – Come viene riportato dalla Gazzetta dello Sport, i tifosi si chiedono lo stato di salute di Zlatan ibrahimovic, che non solo ha 38 anni, ma viene da due mesi di inattività da calcio giocato (l’ultima gara giocata con i Los Angeles Galaxy risale a metà ottobre)

In ogni caso filtra nell’ambiente rossonero grande ottimismo sulle condizioni fisiche di Ibrahimovic, che ha continuato ad allenarsi da solo dopo aver aver lasciato la MLS. La condizione fisica è buona, tanto è vero che l’attaccante potrebbe essere convocato per la partita contro la Sampdoria. Intanto c’è un intoppo per Todibo, continua a leggere >>>

