Calciomercato Milan – Todibo, ancora nessun accordo con il Barcellona

CALCIOMERCATO MILAN – Secondo quanto riportato dai media italiani questa mattina in edicola, è stato praticamente raggiunto un accordo tra Milan e Barcellona per il trasferimento di Jean-Clair Todibo sulla base di un prestito oneroso con obbligo di riscatto (o diritto) fissato a 20 milioni di euro.

In realtà, però, secondo quanto viene riportato dal Mundo Deportivo, le cose non starebbero esattamente così. Fonti vicino al Barcellona negano di aver raggiunto un accordo con i rossoneri per Todibo, ma la situazione resta in evoluzione: nei prossimi giorni dovrebbe esserci un incontro tra il calciatore e il club blaugrana per capire se il francese lascerà davvero la Spagna o meno. Fino ad oggi l'ex Tolosa aveva deciso di giocarsi le sue chance nel Barcellona.

