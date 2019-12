Calciomercato Milan – Centrocampo, piace sempre Matic

CALCIOMERCATO MILAN – Secondo quanto riferito da ‘Sport Mediaset‘ per rinforzare il centrocampo nella sessione invernale di calciomercato il Milan è sempre interessato a Nemanja Matic, classe 1988, regista mancino, serbo, di proprietà del Manchester United.

Matic, in scadenza di contratto il 30 giugno 2020, può andare via a gennaio a prezzo di saldo: in questa stagione, con Ole Gunnar Solsksjaer, ha disputato appena 7 gare tra Premier League (3), Europa League (3) e Coppa di Lega, per un totale di appena 520′ sul terreno di gioco.

Matic assicurerebbe al centrocampo del Diavolo fisicità (è alto 194 centimetri …), qualità ed esperienza, avendo il numero 31 dei ‘Red Devils‘ già giocato con il Chelsea, sempre in Inghilterra, nonché in Portogallo con il Benfica. Queste, invece, le ultime sulla trattativa con il Barcellona per portare a Milano il difensore centrale francese Jean-Clair Todibo: continua a leggere >>>

